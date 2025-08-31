1 Eylül - 7 Eylül Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta sağlığına yatırım yapman gerekebilir. Zira Merkür'ün gökyüzünde yaptığı dans hafta boyunca planlı ve düzenli hareket etmen gerektiğini işaret ediyor. Doktor kontrolleri ve yeni sağlık rutinleri sana iyi gelebilir.

Ama bir dakika, haftanın sonuna doğru ufak bir rahatsızlık hissedebilirsin. Balık Dolunayı'nın etkisiyle baş ağrısı ve kas gerginlikleri seni biraz rahatsız edebilir. Bunun için de hafif bir yürüyüş ve gevşeme egzersizleri sana iyi gelebilir! Hem bedenini hem de ruhunu dinlendirecek bu aktiviteler, seni haftanın stresinden arındıracak. Unutma, her zaman olduğu gibi yıldızların da bu hafta seninle. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…