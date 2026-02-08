Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz hassas geçebilir, özellikle de üreme organları ve alt karın bölgen üzerinde hassasiyet yaşayabilirsin. Haftanın ilk günlerinde bastırdığın stres, bedeninde birikmeye başlayabilir. Bu durum, özellikle soğuk ve sıcak dengeni etkileyebilir. Bu nedenle, dengeni korumak için ekstra özen göstermende fayda var.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, bedensel farkındalığının arttığını hissedeceksin. Bu dönemde, dinlenmeye ve iç dünyana yönelmeye daha fazla zaman ayırman, senin için şifa kaynağı olabilir. Kendini dinlemek ve bedeninin ihtiyaçlarına kulak vermek, bu hassas dönemde sana yardımcı olacaktır. Haftanın sonunda ise enerjini toparlamaya başlayacaksın. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, enerjini aşırıya kaçmadan kullanmak olmalı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…