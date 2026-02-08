onedio
9 Şubat - 15 Şubat İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz hassas geçebilir, özellikle de üreme organları ve alt karın bölgen üzerinde hassasiyet yaşayabilirsin. Haftanın ilk günlerinde bastırdığın stres, bedeninde birikmeye başlayabilir. Bu durum, özellikle soğuk ve sıcak dengeni etkileyebilir. Bu nedenle, dengeni korumak için ekstra özen göstermende fayda var.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, bedensel farkındalığının arttığını hissedeceksin. Bu dönemde, dinlenmeye ve iç dünyana yönelmeye daha fazla zaman ayırman, senin için şifa kaynağı olabilir. Kendini dinlemek ve bedeninin ihtiyaçlarına kulak vermek, bu hassas dönemde sana yardımcı olacaktır. Haftanın sonunda ise enerjini toparlamaya başlayacaksın. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, enerjini aşırıya kaçmadan kullanmak olmalı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

