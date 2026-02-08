Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcundaki etkisi, duygusal iletişimin sözlerden daha etkili olduğu bir zaman dilimini işaret ediyor. Bir bakışın, bir mesajın, bir dokunuşun veya hatta bazen sadece sessizliğin bile ne kadar çok şey anlatabildiğini fark edeceksin. Bu dönemde, ilk başta platonik gibi görünen bir ilgi bile, bu duygusal iletişim sayesinde hızla derin ve anlamlı bir bağa dönüşebilir.

Kalbinin derinliklerinde yer edinmiş olan kişiyle, aşkı en saf, en gerçek haliyle yaşama fırsatı bulabilirsin. Bu dönemde, aşkın gücünü en yoğun şekilde hissedeceksin ve bu his, hayatının her alanına olumlu bir şekilde yansıyacak. Tabii eğer bekarsan da bugün aşk kapını çalabilir. Kendini aşka kapılmış bulabilirsin ve bu durum, hayatına yeni bir heyecan, yeni bir enerji katabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…