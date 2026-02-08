Sevgili İkizler, bu hafta senin için yine durmaksızın düşünme ve öğrenme dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Merkür, Kova burcuna geçiş yapıyor ve bu da seni bilgiye olan açlığınla baş başa bırakıyor. Öğrenmeye olan hevesin, bilgiyi paylaşma arzun ve öğretme tutkun adeta tavan yapıyor. Eğitimle ilgili konular, akademik planlar, bilimsel araştırmalar, teknoloji ve uluslararası konularla ilgili araştırmalar, bu hafta hayatının merkezine oturuyor.

Haftanın tam ortasında Merkür'ün KAD ile kavuşumu, akademik hayatındaki kararlarının uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine dair bir sinyal veriyor. Belki de üzerinde çalıştığın bir projede ya da derinlemesine yaptığın bir araştırmada, ispatlamak istediğin bir konuya oldukça yaklaştığını fark edebilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu süreçte birlikte çalıştığın arkadaşlarınla aranda bir rekabet olabilir. Bilgi ve donanımınla elde ettiğin veriler, başka birinin başarısına dönüşebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…