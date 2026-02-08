onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta yine zihnin dur durak bilmiyor! Bu kez de Merkür'ün Kova burcuna geçişi, seni adeta bir bilgi açlığına sürüklüyor. Öğrenme, öğretme ve anlatma hevesin tavan yapıyor. Eğitimle ilgili konular, akademik planlar, bilimsel araştırma süreçleri, teknoloji ve uluslararası araştırmalar hayatında ön plana çıkıyor.

Haftanın ortasında gerçekleşecek olan Merkür'ün KAD kavuşumu ise akademik meselelere ilişkin kararlarının, uzun vadeli sonuçlar doğuracağını işaret ediyor. Üzerine çalıştığın bir proje ya da yaptığın bir araştırmada ispatlamak istediğin konuya bir hayli yaklaştığını fark edebilirsin. Dikkatli ol, bu noktada birlikte çalıştığın arkadaşlarınla aranda bir rekabet söz konusu olabilir. Bilgi ve donanımınla elde ettiğin veriler, bir başkasının başarısına dönüşebilir. Tabii buna izin vermesen iyi edersin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcundaki etkisi, duyguların sözlerden daha güçlü olduğu bir dönemi müjdeliyor. Bir bakış, bir mesaj, bir dokunuş veya hatta bazen sadece suskunluk çok şey anlatabilir. Platonik gibi başlayan bir bağ bile bu sayede hızla derinleşebilir... Kalbinin derinlerindeki kişi, seninle aşkı en güzel haliyle yaşayabilir! Bugün bekar Boğa burcu kalmayacak desek yeridir. Onu aşka ikna edeceğine, aşkı bir şekilde bulup kucaklayacağına eminiz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın