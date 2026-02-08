Sevgili İkizler, bu hafta yine zihnin dur durak bilmiyor! Bu kez de Merkür'ün Kova burcuna geçişi, seni adeta bir bilgi açlığına sürüklüyor. Öğrenme, öğretme ve anlatma hevesin tavan yapıyor. Eğitimle ilgili konular, akademik planlar, bilimsel araştırma süreçleri, teknoloji ve uluslararası araştırmalar hayatında ön plana çıkıyor.

Haftanın ortasında gerçekleşecek olan Merkür'ün KAD kavuşumu ise akademik meselelere ilişkin kararlarının, uzun vadeli sonuçlar doğuracağını işaret ediyor. Üzerine çalıştığın bir proje ya da yaptığın bir araştırmada ispatlamak istediğin konuya bir hayli yaklaştığını fark edebilirsin. Dikkatli ol, bu noktada birlikte çalıştığın arkadaşlarınla aranda bir rekabet söz konusu olabilir. Bilgi ve donanımınla elde ettiğin veriler, bir başkasının başarısına dönüşebilir. Tabii buna izin vermesen iyi edersin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcundaki etkisi, duyguların sözlerden daha güçlü olduğu bir dönemi müjdeliyor. Bir bakış, bir mesaj, bir dokunuş veya hatta bazen sadece suskunluk çok şey anlatabilir. Platonik gibi başlayan bir bağ bile bu sayede hızla derinleşebilir... Kalbinin derinlerindeki kişi, seninle aşkı en güzel haliyle yaşayabilir! Bugün bekar Boğa burcu kalmayacak desek yeridir. Onu aşka ikna edeceğine, aşkı bir şekilde bulup kucaklayacağına eminiz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…