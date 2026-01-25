onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Aslan Dolunayı'nın etkisi altında, bu hafta cesur konuşmalar yapabilirsin. İçinde biriktirdiğin, belki de hiç dile getirmediğin duygularını ifade etmek için doğru an geldi.

Bu hafta flörtlerin hızlanabilir! Haliyle, kalbinde sakladığın duyguları açığa çıkarmak, onları ifade etmek seni özgürleştirecek. Kendini ifade etmekten çekinme. Çünkü aşkta cesaret her zaman kazandırır. Belki de bugün, kalbinde gizli gizli beslediğin platonik aşkına dair küçük bir itirafın bile karşılık bulabilir. Bu hafta aşkta cesur ol, duygularını ifade et ve kendini özgürleştir. Unutma, aşkta cesaret her zaman kazandırır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

