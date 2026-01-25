Sevgili İkizler, Aslan Dolunayı'nın etkisi altında, bu hafta cesur konuşmalar yapabilirsin. İçinde biriktirdiğin, belki de hiç dile getirmediğin duygularını ifade etmek için doğru an geldi.

Bu hafta flörtlerin hızlanabilir! Haliyle, kalbinde sakladığın duyguları açığa çıkarmak, onları ifade etmek seni özgürleştirecek. Kendini ifade etmekten çekinme. Çünkü aşkta cesaret her zaman kazandırır. Belki de bugün, kalbinde gizli gizli beslediğin platonik aşkına dair küçük bir itirafın bile karşılık bulabilir. Bu hafta aşkta cesur ol, duygularını ifade et ve kendini özgürleştir. Unutma, aşkta cesaret her zaman kazandırır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…