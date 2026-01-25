Sevgili İkizler, bir süredir üzerinde düşündüğün hedeflerin ve gelecek planların, Neptün’ün Koç burcuna adım atmasıyla yeniden şekillenmeye başlıyor. Kariyerinde artık sadece maddi kazanç değil, daha derin bir anlam arayışı içindesin. İdealist yanını öne çıkaracak, seni daha da motive edecek bu değişim ise iş hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Üstelik sosyal çevrenden gelecek bir teklif, hayallerini daha da büyütebilir. Belki de beklediğin fırsat tam da budur!

Hafta ortasında ise ekip çalışmalarında hızlanma gözlemlenebilir. Ancak herkesin aynı netlikte olmadığını fark edebilirsin. İşte tam da bu noktada, senin gibi net düşüncelere sahip birinin yön göstermesi gerekebilir. İletişim gücün ve analitik zekan sayesinde karmaşık konuları sadeleştirerek, ekibin yolunu aydınlatabilirsin. Lider olmaya hazır mısın?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Aslan Dolunayı, cesur konuşmaların kapısını aralıyor. Söylenmemiş sözlerin, içinde sakladığın duyguların dile gelme vakti geldi. Flörtler hızlanabilir, kalbinden geçenleri saklamak yerine açıkça ifade etmek bu hafta seni özgürleştirir. Unutma, aşkta cesaret her zaman kazandırır! Öyle ki bugün küçük bir itiraf ile kalbinde gizlediğin platonik hisler bile karşılık bulabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…