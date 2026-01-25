Sevgili İkizler, bu hafta gergin hissetmen gayet normal! Çünkü Neptün'ün Koç burcuna geçişi, stres kaynaklı mide ve göğüs bölgesi hassasiyetini artırıyor. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsun, değil mi? Öncelikle, duygusal yüklerini bedeninde tutmamaya çalış. Biliyoruz, bazen zor olabiliyor ama unutma ki beden ve ruh dengesi hayati önem taşıyor.

Bir de Aslan Dolunayı var tabii! Bu dolunay, iştahında dalgalanmalara neden olabilir. Duygusal yeme eğilimine karşı biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Belki bir dilim pastayla kendini ödüllendirmek iyi bir fikir gibi gelebilir ama bu durum, uzun vadede sağlığına zarar verebilir. Belki de tercih etmen gereken sağlıklı kaçamaklar olmalı bu aralar! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…