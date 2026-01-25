onedio
26 Ocak - 1 Şubat İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gergin hissetmen gayet normal! Çünkü Neptün'ün Koç burcuna geçişi, stres kaynaklı mide ve göğüs bölgesi hassasiyetini artırıyor. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsun, değil mi? Öncelikle, duygusal yüklerini bedeninde tutmamaya çalış. Biliyoruz, bazen zor olabiliyor ama unutma ki beden ve ruh dengesi hayati önem taşıyor.

Bir de Aslan Dolunayı var tabii! Bu dolunay, iştahında dalgalanmalara neden olabilir. Duygusal yeme eğilimine karşı biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Belki bir dilim pastayla kendini ödüllendirmek iyi bir fikir gibi gelebilir ama bu durum, uzun vadede sağlığına zarar verebilir. Belki de tercih etmen gereken sağlıklı kaçamaklar olmalı bu aralar! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

