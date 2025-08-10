11 Ağustos - 17 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, aşk hayatında bu hafta, iletişim anahtar kelime olacak. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür retronun sona ermesi ve aynı zamanda Merkür'ün Mars ile olan etkileşimi, adeta hayatını değiştirecek. Tam da bu noktada partnerinle yapacağın keyifli sohbetlerin kapıları aralanacak. Bu sohbetler, birbirinize daha da yaklaşmanızı ve aranızdaki bağı güçlendirmenizi sağlayacak.

Öte yandan eğer bekar bir İkizler burcuysa, bu hafta senin için aşk dolu bir hikaye yazılabilir... Kalbinin kapılarını cesurca açmayı kabul edersen, aşkın büyüleyici enerjisi seni sarıp sarmalayabilir. Belki de hayatının aşkıyla tanışmanın tam zamanıdır. Bir kahve dükkanında, bir arkadaşının doğum günü partisinde veya en beklenmedik bir yerde aşkın ateşi seni sarabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…