11 Ağustos - 17 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, aşk hayatında bu hafta, iletişim anahtar kelime olacak. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür retronun sona ermesi ve aynı zamanda Merkür'ün Mars ile olan etkileşimi, adeta hayatını değiştirecek. Tam da bu noktada partnerinle yapacağın keyifli sohbetlerin kapıları aralanacak. Bu sohbetler, birbirinize daha da yaklaşmanızı ve aranızdaki bağı güçlendirmenizi sağlayacak.

Öte yandan eğer bekar bir İkizler burcuysa, bu hafta senin için aşk dolu bir hikaye yazılabilir... Kalbinin kapılarını cesurca açmayı kabul edersen, aşkın büyüleyici enerjisi seni sarıp sarmalayabilir. Belki de hayatının aşkıyla tanışmanın tam zamanıdır. Bir kahve dükkanında, bir arkadaşının doğum günü partisinde veya en beklenmedik bir yerde aşkın ateşi seni sarabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

