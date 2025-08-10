11 Ağustos - 17 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Merkür'ün geri hareketi sona eriyor! İşte senin zamanın da şimdi başlıyor... Haftanın henüz ilk gününden itibaren zihnindeki bulutlar dağılmaya başlıyor ve düşüncelerin berraklaşıyor. Bu da kararlılığını artırırken yaratıcılığının da doruk noktasına ulaşmasını sağlıyor. Tam da bu noktada uzun zamandır kafanda dolanan ve bir türlü hayata geçiremediğin fikirlerin için harekete geçebilirsin. Çünkü Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, kararlarını hızla uygulama gücünü verecek!

Haftanın ortasında ise ortaklaşa yürüttüğün işlere odaklansan iyi edersin. Zira, önemli sözleşmeler ve sunumlar için oldukça güçlü bir enerji altında olacaksın. Bu dönemde düşüncelerini etkileyici ve ikna edici bir şekilde ifade etme yeteneğinin artacağını da göreceksin. Galiba kararlılığını etrafındaki insanlara hissettirerek iş hayatında beklediğinden fazla başarı elde edeceksin.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatında bu hafta, iletişim ön planda olacak. Merkür retronun sona ermesi de Merkür'ün Mars ile etkileşimi de partnerinle yapacağın keyifli sohbetlerleri işaret ediyor. Bu etkileşim ise aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Gelelim bekar İkizler burçlarına! Bu hafta en tatlı tanışma hikayesi sizin... Cesurca kalbinin kapılarını açmayı kabul edersen, aşkın büyüleyici enerjisi seni saracak, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…