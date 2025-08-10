onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Merkür'ün geri hareketi sona eriyor! İşte senin zamanın da şimdi başlıyor... Haftanın henüz ilk gününden itibaren zihnindeki bulutlar dağılmaya başlıyor ve düşüncelerin berraklaşıyor. Bu da kararlılığını artırırken  yaratıcılığının da doruk noktasına ulaşmasını sağlıyor. Tam da bu noktada uzun zamandır kafanda dolanan ve bir türlü hayata geçiremediğin fikirlerin için harekete geçebilirsin. Çünkü Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, kararlarını hızla uygulama gücünü verecek! 

Haftanın ortasında ise ortaklaşa yürüttüğün işlere odaklansan iyi edersin. Zira, önemli sözleşmeler ve sunumlar için oldukça güçlü bir enerji altında olacaksın. Bu dönemde düşüncelerini etkileyici ve ikna edici bir şekilde ifade etme yeteneğinin artacağını da göreceksin. Galiba kararlılığını etrafındaki insanlara hissettirerek iş hayatında beklediğinden fazla başarı elde edeceksin.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatında bu hafta, iletişim ön planda olacak. Merkür retronun sona ermesi de Merkür'ün Mars ile etkileşimi de partnerinle yapacağın keyifli sohbetlerleri işaret ediyor. Bu etkileşim ise aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Gelelim bekar İkizler burçlarına! Bu hafta en tatlı tanışma hikayesi sizin... Cesurca kalbinin kapılarını açmayı kabul edersen, aşkın büyüleyici enerjisi seni saracak, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

