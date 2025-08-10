11 Ağustos - 17 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, adeta enerji dolu bir çocuk gibi seni hızlı hareket etmeye teşvik edecek. Aman dikkat, bu hızlı tempoda kasların gerginleşebilir ve seni uzun vadede rahatsız edebilir.

Hafta ortası geldiğinde ise enerjinin daha da arttığını fark edebilirsin. Adeta sosyal bir kelebek gibi ortamların en gözdesi olabilirsin. İletişim trafiğinin arması ve sosyal hayatın daha hareketli günlerin başlamasıyla motivasyonun da yükselecektir. Bize soracak olursan bu şansı değerlendirip kasların ve eklemlerin için sağlık rutinleri de oluşturabilirsin. Belki de arkadaşlarınla spor salonuna yazılabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…