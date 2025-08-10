onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, adeta enerji dolu bir çocuk gibi seni hızlı hareket etmeye teşvik edecek. Aman dikkat, bu hızlı tempoda kasların gerginleşebilir ve seni uzun vadede rahatsız edebilir.

Hafta ortası geldiğinde ise enerjinin daha da arttığını fark edebilirsin. Adeta sosyal bir kelebek gibi ortamların en gözdesi olabilirsin. İletişim trafiğinin arması ve sosyal hayatın daha hareketli günlerin başlamasıyla motivasyonun da yükselecektir. Bize soracak olursan bu şansı değerlendirip kasların ve eklemlerin için sağlık rutinleri de oluşturabilirsin. Belki de arkadaşlarınla spor salonuna yazılabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
