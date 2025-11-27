Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün hızlı çocuğu Merkür, sonunda durağan konuma geçiyor. Bu durum, senin için özellikle boyun ve omuz bölgende bir miktar gerginliğe neden olabilir. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, bu gerginliği daha da artırabilir ve vücudunda bir sertleşme hissi yaratabilir.

Fakat endişelenme, bu durumun üstesinden gelmenin yolları var. Sık sık pozisyon değiştirmen, belki biraz ayakta çalışmayı denemen, belki de biraz yürüyüşe çıkman bu gerginliği azaltabilir. Ayrıca, günün sonunda sıcak bir duş almayı da unutma. Sıcak su, kaslarını gevşetir ve rahatlamanı sağlar. Hem vücudunun hem de ruhunun dinlenmesi için bu küçük önerilere kulak vermeni tavsiye ederiz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…