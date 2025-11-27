Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki hareketlilik iş hayatını biraz etkileyebilir. Merkür'ün durağan konumu, belki de bir sözü yanlış anlamana veya bir durumu yanlış değerlendirmene sebep olabilir. Bu süreçte aceleci davranmak yerine ayrıntılara dikkat edersen, söz konusu karmaşanın içinde bile elindeki minik bir bilgi parçası ile büyük bir avantaj sağlayabilirsin.

Tam da bu noktada bir projede geri dönüş beklediğin bir kişi, bugün sana düşündüğünden daha yavaş yanıt verecek gibi görünüyor. Yine de sabırlı ol, sonuçta her şey yerli yerine oturacak ve senin lehine işleyecek. Öte yandan bu aralar teknik konular, dosyalar veya yazışmalarla ilgili birtakım duraksamalar yaşanabilir. Merkür durağan olduğu için zihnin hızlı çalışsa bile, çevrendeki herkes senin hızına yetişemeyebilir. Bu durumda sa sakin kalarak işleri toparlayan kişi sen olabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…