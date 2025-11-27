Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında tansiyon yükselişe geçebilir. Belki bir mesaj beklediğinden daha geç gelebilir ve bu seni bir dizi düşünceye sürükleyebilir. Ya da belki de sen, partnerine karşı biraz daha soğuk bir tutum sergileyebilirsin. Böylece küçük bir tartışma, beklenmedik bir şekilde büyüyebilir ve iki Koç enerjisi birbirine çarptığında 'Belki de bir süre görüşmemeliyiz' şeklinde bir cümle dökülebilir dudaklarından.

Ama hadi gel, dürüst olalım; bu ilişkiyi bitirmek için bir fırsat arıyordun, değil mi? Çünkü seni öfkelendiren aslında tartışmalar ya da soğuk yanıtlar değil, hâlâ bu ilişkide olmanın verdiği duygusal yük. Eğer içten içe gitmek istiyorsan, bahanelerle zaman kaybetme ve bu ağır yüklerden arınma zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…