Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 28 Kasım Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 28 Kasım Cuma gününe özel aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında tansiyon yükselişe geçebilir. Belki bir mesaj beklediğinden daha geç gelebilir ve bu seni bir dizi düşünceye sürükleyebilir. Ya da belki de sen, partnerine karşı biraz daha soğuk bir tutum sergileyebilirsin. Böylece küçük bir tartışma, beklenmedik bir şekilde büyüyebilir ve iki Koç enerjisi birbirine çarptığında 'Belki de bir süre görüşmemeliyiz' şeklinde bir cümle dökülebilir dudaklarından.

Ama hadi gel, dürüst olalım; bu ilişkiyi bitirmek için bir fırsat arıyordun, değil mi? Çünkü seni öfkelendiren aslında tartışmalar ya da soğuk yanıtlar değil, hâlâ bu ilişkide olmanın verdiği duygusal yük. Eğer içten içe gitmek istiyorsan, bahanelerle zaman kaybetme ve bu ağır yüklerden arınma zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında birtakım dalgalanmalar yaşanabilir. Partnerin ve sen, onun seni tam anlamıyla kavrayamadığı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda kendini koruma içgüdüsüyle, belki de bir duvar örmek isteyebilirsin. Tabii bu duvar, belki de aranızdaki iletişimi bir nebze daha zorlaştırabilir. 

Bu arada bir yandan da eski bir aşkının hayatına yeniden dahil olma ihtimali var. Bu durum, moralini biraz bozabilir ve 'Neden yine buradasın?' şeklinde bir tartışmayı tetikleyebilir. Peki, böyle bir anda duygularını kontrol edebilecek misin? Şimdi bu fırtınalara rağmen iyi düşün, kalbin sahiden nereye ait? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünün enerjisi aşk hayatında bazı eski defterlerin yeniden açılmasına yol açabilir. Belki sevgilin, dalgın olduğunu fark ettiği bir anda, 'Beni dinlemiyorsun' diyerek geçmişte kalan konuları yeniden gündeme getirebilir. Ya da belki de geçmişin izlerinden doğan bir kıskançlık krizi, beklenmedik bir tartışmayı tetikleyebilir.

Bu tür durumlarla karşılaştığında, sakin kalmak ve durumu açıklığa kavuşturmak için empati yapmak oldukça önemli olacaktır. Unutma ki her tartışma aslında bir çözüm sürecidir ve senin de bu süreçte elinden gelenin en iyisini yapman gerekmektedir. Öte yandan, eğer aklında ya da kalbinde sahiden geçmiş yeniden canlanıyorsa, belki de bu ilişkiden ayrılmanın zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür'ün retro hareketinden durağan pozisyona geçtiği bu dönemde, aşk hayatında biraz bulanıklık hissedebilirsin. Belki sevgilin senden bir şeyler saklıyor gibi gelebilir, belki de onun sert sözleri seni kabuğuna itebilir. Bu durumda, bir an 'yeter artık' diyerek geri çekilme isteği doğabilir. Bir anda vereceğin duygusal tepkiler, tartışmayı daha da büyütebilir. 

Tam da bu noktada seni durup düşünmeye davet etmeliyiz. Ne dersin, belki de aranızdaki kavgaların büyümesinin zamanı zaten çoktan gelmiştir? Sen bugüne kadar yeterince alttan almadın mı? Şimdi toksik ilişkiden ve seni dibe çeken aşktan kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte ayrılık yaşansa da ve kapını çalan duygu, önce hüzün olsa da özgürleşmenin sonu mutluluk olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün durağan konumu, aşk hayatında bir dizi değişimin kapısını aralayabilir. Günün ilk saatlerinden itibaren, aşk hayatında tutkulu anlara tanıklık etme ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir bakış, belki bir dokunuş... Kim bilir? Ancak, bu tutkulu anlar, kısa süreli tartışmalarla da kesintiye uğrayabilir. İşte tam da bu noktada, Aslan gururun devreye girebilir.

Eğer sevdiğin kişi tarafından hafife alındığını hissetmeye başlarsan, devreye giren gururun, sana 'İstersen giderim' şeklinde bir çıkış yaptırabilir. Ancak bu tür bir durumda bile, tutkularının seni yöneteceğini söylemeliyiz. Zira, geri adım atmak yerine, gerilimin arttığı noktada beklenmedik bir yakınlaşma ile aşkın ateşini yeniden alevlenebilir. Belki de ilişkinin bu iniş çıkışa ve heyecana ihtiyacı vardır. Ne dersin? İlişkindeki tutku ve heyecanın, aşkını daha da güçlendirmesine şans ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hava değişikliğine ihtiyacın olabilir. Beklediğin bir mesaj, belki de beklediğinden biraz daha soğuk ve mesafeli gelebilir. Bu durum, normalde sakin ve dengeli bir ruha sahip olsan da seni kızdırabilir! Bir de üzerine, karşı tarafın tepkisi 'çok abartıyorsun' şeklinde olursa, tansiyonun bir anda yükselebilir. Bu durumda kendini biraz daha fazla savunma ihtiyacı hissedebilirsin.

İşte bu dönemde, Merkür'ün etkisi ile her zamankinden daha hassas ve kırılgan olabilirsin. Bu durum, senin için normalden biraz daha zor olabilir. Bu zorlukları aşmak için ise partnerinden daha fazla ilgi ve anlayış beklemekten çekinme. Bırak biraz da seni şımartsınlar, değil mi? Sonuçta, biraz naz yapmak kimseyi üzmez? Hak ettiğin ilgi ve sevgi için, partnerinin sınırlarını biraz zorlamaktan korkmadığına da eminiz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında bir an Güneşli bir an yağışlı bir hava seni bekliyor. Partnerinle aranda bir söz dalaşı baş gösterebilir. Belki bir lafı yanlış anlarsın, belki de düzeltmeye çalıştığın bir durumu partnerin farklı algılar... Bu tür bir iletişim karışıklığı, biraz enerjini alabilir ve belki de 'aşkta denge nerede?' diye düşünmeye başlarsın. Ancak, sabırlı olman gerektiğini unutmamalısın.

Aşkta denge tabii ki var, ama bu denge her zaman mükemmel olmayabilir. Sevgi, anlaşmazlıkların da üstesinden gelmeyi bilmeli. Bazen sorunları çözmek için aşka olan inancını koruyarak gözyaşlarına bile sarılmayı bilmeliyiz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür, nihayet geri gidişini durduruyor ve durağan konuma geçiyor. Bu, senin için ne anlama geliyor dersen, aşk hayatında kıskançlık fırtınalarının esme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sevdiğin kişinin bazı şeyleri gizlediğini hissediyorsan, belki de bu durumu göz ardı etmek yerine üzerine gitmekte fayda var. Ama unutma ki her şey göründüğü gibi olmayabilir. Belki de partnerin, seni kırmamak için bazı şeyleri eksik söylemeyi tercih etmiştir.

Bu durumda ne yapmalı dersen, 'Sakın acele kararlar verme' deriz. Onunla yüzleşmeden ve durumu anlamaya çalışmadan, ilişkini sonlandırmayı düşünme. Belki de biraz sabır ve anlayışla, her şeyi çözebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında içini ısıtan gelişmeler söz konusu olabilir. Partnerinle arandaki soğuk savaşın sona erme ihtimali bir hayli yüksek, aranızdaki buzlar bir anda eriyebilir. Bu, belki de bir süredir üzerinde konuşmadan bir uzlaşma sağlanan sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Şaşırma hakkını saklı tut, çünkü bugün sonunda iki taraf da birbirine karşı daha empatik ve anlayışlı bir tutum sergileyebilir.

Tabii bekar Yay burçları da Merkür'ün durağan pozisyona gelmesinden etkilenecek. Bu süreç onlar için de son derece keyifli olacak. Kim bilir, belki de ansızın hayatınıza girecek bir yabancı, kalbinizi çalmayı başarabilir. Bu kişi, hayatınıza yeni bir renk, yeni bir heyecan katacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında biraz buzlar kraliçesi ya da kralı olabilirsin. Partnerine karşı biraz soğuk bir rüzgar estirebilir, belki de biraz mesafe koymak isteyebilirsin. Kendine biraz oksijen alabileceğin bir alan yaratma, belki de biraz sınırlar çizme ihtiyacı hissedebilirsin.

Bir anda, 'Ben de tek başıma mutlu olabilirim' demeye başlayabilirsin. Belki de küçük bir tartışma, belki de bir bakış, belki de bir söz... Her neyse, bir anda kapıyı çarpıp gitme isteği yaratabilir. Ancak dur biraz, derin bir nefes al ve sakin ol.

Belki de partnerinle taleplerini, isteklerini, beklentilerini açıkça konuşmalı ve sınırları sözlerle belirlemelisin. Bu, onun seni daha iyi anlamasını sağlayabilir. Unutma, herkes aynı anda aynı şeyi düşünmek zorunda değil. İletişim, her türlü ilişkinin temel taşıdır ve senin de bu konuda adım atman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Küçük, basit gibi görünen yanlış anlaşılmalar, ilişkinin üzerinde büyük bir gölge oluşturabilir. Bazen sözler, bazen de bakışlar, huzurunun önüne geçebilir ve ilişkindeki tatlı suya tuz ekleyebilir. Partnerinin belirli bir davranışı, canını sıkabilir. Belki de bu durum, aniden sertleşen bir konuşmanın başlamasına neden olabilir. Bu tür konuşmalar, sakin bir ortamı bir anda gergin bir hale getirebilir. 

Daha da kötüsü, bu tartışma, ayrılık konusunun bile gündeme gelmesine yol açabilir. Evet, bu durum biraz korkutucu gelebilir. Lakin Merkür retrosu tam da biterken aşk hayatını altüst etmesine izin vermemelisin. Attığın adımlarla onun etkisinden kurtulabilirsin, tabii bunun için sakin olman ve partnerini anlamaya çalışman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk rüzgarları biraz ters esebilir... Bu yüzden hazırlıklı olmalısın! Bugün, sevgilin biraz soğuk davranabilir, belki de seni biraz ihmal ettiğini hissedebilirsin. Mesajlarına geç yanıt verdiğinde ya da seninle konuşurken eskisi gibi ilgili olmadığında, 'Acaba beni artık istemiyor mu?' diye düşüncelere dalabilirsin. Bu durum, aranızdaki iletişimi zorlaştırabilir ve belki de kısa bir süreliğine ayrı düşmene neden olabilir.

Ama sakın endişelenme, bu tür zorluklar çoğu zaman geçicidir. Unutma ki, her bulutun gümüş bir astarı vardır ve bu durum da ilişkini daha da güçlendirebilir. Belki de bu küçük ayrılık, birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi fark etmenizi sağlar ve daha da yakınlaşmanıza yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

