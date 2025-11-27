Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün durağan konumu, iş hayatında biraz karmaşaya neden olabilir. Belki bir sözü yanlış anlayabilirsin ya da bir durumu yanlış değerlendirebilirsin. Ancak endişelenme, çünkü aceleci davranmazsan, bu karmaşa içinde bile elindeki küçük bir ayrıntı sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Bir projede geri dönüş beklediğin bir kişi, bugün sana düşündüğünden daha yavaş yanıt verecek gibi görünüyor. Ancak sabırlı ol, sonuçta her şey yerli yerine oturacak.

Öte yandan bu aralar teknik konular, dosyalar veya yazışmalarla ilgili ufak bir duraksama yaşanabilir. Merkür durağan olduğu için zihnin hızlı çalışsa bile, çevrendeki herkes senin hızına yetişemeyebilir. 'Bu durumda ne yapmalı?' dersen, bugün sabırlı kalman, işi toparlayan kişi olmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise biraz gerginlik söz konusu olabilir. Belki mesajların geç gelmesi seni düşündürebilir ya da sen partnerine soğuk bir yanıt verebilirsin. Küçük bir tartışma büyüyebilir; hatta geri adım atmayan iki Koç enerjisi çarpışırsa “Görüşmeyelim o zaman” cümlesi bile ortaya çıkabilir. Hadi itiraf et, bu ilişkiyi bitirmek için yer arıyordun değil mi? Zira, öfkelendiğin şey tartışmalar ya da soğukluk değil, hâlâ bu ilişkiye devam ediyor olman. Gitmek istiyorsan, bahanelerle zaman kaybetme ve yüklerinden arın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…