Günlük Burç Yorumuna Göre 22 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Güneş'in Yay burcunda ilerlemesiyle birlikte, iş hayatında sezgilerinin ve vizyonunun keskinleştiğini hissedeceksin. Adeta bir kartalın uçarken yukarıdan büyük resmi gördüğü gibi, bir komutanın savaş alanında nerede hızlanması veya nerede beklemesi gerektiğini sezebileceksin. Özellikle fikir üretme, projeleri planlama ve yeni bağlantılar kurma konusunda bugün oldukça iddialı da olacaksın!

Bugün yapacağın bir konuşma, katılacağın bir toplantı ya da atacağın bir mesaj, ilk bakışta sıradan bir adım gibi görünse bile aslında geniş bir kapıyı aralayabilir. Şirket içindeki hareketlilik, ekip değişikliği, yeni bir proje daveti veya dışarıdan gelebilecek bir iş teklifi, senin için yeni bir momentum yaratabilir. Cesur ama dağılmayan bir adım attığında, karşılığını bulacağını göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise maceracı Yay enerjisi, ruhunu hafifletecek. Maddi sıkıntılar veya iş stresi sebebiyle geri planda kalan romantik konular, bugün kendiliğinden canlanabilir. Yeni bir tanışma, senin için heyecan verici de olabilir. Görünen o ki seni heyecandıracak değişimlerle aşk hayatındaki heyecan ve spontane yapılan planların aşka bakış açını değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…