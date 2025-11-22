Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, zihinsel enerjini beslerken, hızlı ve hareketli yaşam ritmini daha dengeli bir biçimde idare etmene yardımcı olacak. Özellikle bugün, belki de uzun saatler boyunca bilgisayar ya da telefonla meşgul olduğun için, omuz ve boyun bölgende bir gerginlik hissedebilirsin. Bu tür bir durumda, hafif germe hareketleri ve kısa süreli yürüyüşler enerjini yeniden canlandırabilir.

Gün içinde su tüketmeyi unutmamak büyük önem taşıyor; ayrıca nefes egzersizleriyle zihnini sakinleştirmek, haftanın getirdiği stresi atmana yardımcı olabilir. Hafif meditasyonlar, hem bedenini hem de ruhunu rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…