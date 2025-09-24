Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, sana iş hayatında adeta bir rock yıldızı gibi sahneye çıkma cesareti ve öz güveni aşılıyor. Normalde belki gözünü korkutan ya da belki biraz tereddüt ettiğin görevleri bile büyük bir kararlılıkla üstlenebilirsin. Hatta belki de kimsenin cesaret edip yapmaya yanaşmadığı bir işi bile üstlenerek, adından söz ettirebilirsin.

Tam da bu noktada, kariyerinde uzun süredir planladığın veya hayalini kurduğun bir projeyi hayata geçirmek için gereken tüm koşullar bugün senin lehine dönebilir. Özellikle üstlerinle arandaki ilişkilerinde sağlam bir duruş sergileyebilir, onları kolayca etkileyebilirsin. Plüton’un sana verdiği dönüşüm enerjisiyle, küçük bir adımın bile büyük sonuçlar doğurabileceğini görmek üzeresin. Bu sayede finansal anlamda da ilerleyen günlerde etkisini gösterecek bir kapı açılabilir.

Aşk hayatında ise tutkuların yoğunlaşıyor. Karşındaki kişiye daha açık, daha samimi davranabilir, ilişkinin derinleşmesine alan açabilirsin.Güneş ile Plüton'un güçlü enerjisi altındayken eğer bekarsan, hiç tanımadığın bir yabancı ile aranda heyecan verici bir çekim enerjisi söz konusu olabilir. Bugün kalbine giren kişi kolay kolay çıkmayacak. Şimdiden söyleyelim, aşkta da cesur olanlar kazanacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…