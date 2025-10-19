Sevgili Boğa, bu hafta dönüşüm ve yenilenme haftası olacak. Haftanın ilk günlerinde Terazi burcunda meydana gelen Yeni Ay, günlük yaşam rutininde bazı değişiklikler yapmanı teşvik edecek. Bu değişiklikler özellikle beslenme ve uyku düzenini ilgilendirebilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı, sana sabır ve disiplin gerektiren fiziksel aktiviteler konusunda ekstra bir destek sağlıyor. Bu dönemde, enerjini dengede tutmak ve vücudunu zinde tutmak için hafif egzersizler yapabilir, kısa yürüyüşlere çıkabilirsin. Sağlığın için artık sporu hayatının bir parçası yapma vakti. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…