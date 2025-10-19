onedio
20 Ekim - 26 Ekim Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta dönüşüm ve yenilenme haftası olacak. Haftanın ilk günlerinde Terazi burcunda meydana gelen Yeni Ay, günlük yaşam rutininde bazı değişiklikler yapmanı teşvik edecek. Bu değişiklikler özellikle beslenme ve uyku düzenini ilgilendirebilir. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı, sana sabır ve disiplin gerektiren fiziksel aktiviteler konusunda ekstra bir destek sağlıyor. Bu dönemde, enerjini dengede tutmak ve vücudunu zinde tutmak için hafif egzersizler yapabilir, kısa yürüyüşlere çıkabilirsin. Sağlığın için artık sporu hayatının bir parçası yapma vakti. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

