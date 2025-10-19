onedio
20 Ekim - 26 Ekim Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Terazi'deki Yeni Ay'ın etkisiyle günlük rutinlerinde ve iş düzeninde bir yenilenme rüzgarı esiyor. Bu yenilenme, seni daha enerjik ve daha motive hissettirecek. Yeni şeyler yapmak için duyduğun heyecanla istifa etmek gündeminde yer alabilir. Kalıplaşan düzen, alıştığın işler ve büyüme ihtimali olmayan bir pozisyon artık seni mutlu etmeyecek. 

İşte bu kariyer hayatındaki beklenmedik gelişmeler, motivasyonunu da artıracak. Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, yeni bir yola girme cesaretini de yüreğinde bulacaksın çünkü! Belki sosyal medya üzerinden bir iş yapacak, belki markanı yaratacak ya da belki de akademik kariyer alanında yükselmek için güçlü bir adım atacaksın. Kararın her ne olursa olsun yolun açık, bizden söylemesi! 

Peki ya aşk? Bu hafta aradığın romantizm olmayabilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açı seni anlık heveslere kapılmaya teşvik edebilir. Sadece anı yaşamak ise istediğin, başarılı olacaksın. Ancak yarı yolda cayarsan, gerçek aşkı aramaya koyulursan, başarılı olmayacağını söylemeden geçmeliyim. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu süreçte ondan da uzaklaşabilirsin. Aman diyelim, bir anlık karar ile ayrılığı düşünme. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
