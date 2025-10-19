Sevgili Boğa, bu hafta Terazi'deki Yeni Ay'ın etkisiyle günlük rutinlerinde ve iş düzeninde bir yenilenme rüzgarı esiyor. Bu yenilenme, seni daha enerjik ve daha motive hissettirecek. Yeni şeyler yapmak için duyduğun heyecanla istifa etmek gündeminde yer alabilir. Kalıplaşan düzen, alıştığın işler ve büyüme ihtimali olmayan bir pozisyon artık seni mutlu etmeyecek.

İşte bu kariyer hayatındaki beklenmedik gelişmeler, motivasyonunu da artıracak. Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, yeni bir yola girme cesaretini de yüreğinde bulacaksın çünkü! Belki sosyal medya üzerinden bir iş yapacak, belki markanı yaratacak ya da belki de akademik kariyer alanında yükselmek için güçlü bir adım atacaksın. Kararın her ne olursa olsun yolun açık, bizden söylemesi!

Peki ya aşk? Bu hafta aradığın romantizm olmayabilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açı seni anlık heveslere kapılmaya teşvik edebilir. Sadece anı yaşamak ise istediğin, başarılı olacaksın. Ancak yarı yolda cayarsan, gerçek aşkı aramaya koyulursan, başarılı olmayacağını söylemeden geçmeliyim. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu süreçte ondan da uzaklaşabilirsin. Aman diyelim, bir anlık karar ile ayrılığı düşünme. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…