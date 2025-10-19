Sevgili Boğa, bu hafta romantik bir hava bekliyorsan, biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, seni biraz daha spontan ve anlık heveslere yönlendirebilir. Eğer hayatını tamamen spontane bir şekilde yaşamak istiyorsan, bu hafta tam sana göre! Ancak, eğer bu süreçte gerçek aşkı aramaya kalkarsan, başarısız olabileceğini belirtmeden geçemem.

Bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinden biraz uzaklaşma ihtimalin var. Ancak unutma, bir anlık kararla ayrılığı düşünmek yerine, durumu iyice değerlendirmen daha sağlıklı olabilir. Sonuçta, aşkta ve ilişkilerde sabır her zaman önemlidir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…