Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Ekim - 26 Ekim Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta romantik bir hava bekliyorsan, biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, seni biraz daha spontan ve anlık heveslere yönlendirebilir. Eğer hayatını tamamen spontane bir şekilde yaşamak istiyorsan, bu hafta tam sana göre! Ancak, eğer bu süreçte gerçek aşkı aramaya kalkarsan, başarısız olabileceğini belirtmeden geçemem.

Bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinden biraz uzaklaşma ihtimalin var. Ancak unutma, bir anlık kararla ayrılığı düşünmek yerine, durumu iyice değerlendirmen daha sağlıklı olabilir. Sonuçta, aşkta ve ilişkilerde sabır her zaman önemlidir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

