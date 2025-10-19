Sevgili Boğa, Terazi burcunda parıldayan Yeni Ay, bu hafta senin hayatına taze bir enerji getiriyor. Günlük rutinlerin, iş düzenin ve belki de yaşam biçimin bile bu enerjiyle yeniden şekilleniyor. Bu yenilikler, seni daha enerjik, daha canlı ve daha motive hissettirecek. Hayatında yeni bir sayfa açmak, yeni deneyimlere yelken açmak, belki de tamamen farklı bir alanda kendini keşfetmek... İşte tüm bu heyecan verici düşünceler, belki de uzun zamandır aklında olan ama bir türlü cesaret edemediğin o büyük adımı atmanı sağlayabilir: İstifa etmek.

İşte bu noktada, kariyer hayatında beklenmedik ve belki de bir o kadar da heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, yeni bir yola girme cesaretini de yüreğinde bulacaksın. Belki sosyal medya üzerinden bir iş yapacak, belki kendi markanı yaratacak, belki de akademik kariyer alanında yükselmek için güçlü bir adım atacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…