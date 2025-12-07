Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünde Mars ve Satürn'ün kare açıda oluşu, uzun zamandır devam eden ve bir türlü çözüme kavuşmayan konuların artık çözülmesi gerektiği hissini yoğun bir şekilde hissettirebilir. Belki de bu durum, seni bir süredir rahatsız eden bir sağlık sorununun üzerine gitmeye teşvik edecek.

Doktor kontrollerini aksatmamak bu hafta senin için oldukça önemli. Unutma, sağlık her şeyden önemli! Bu kontroller sayesinde, belki de uzun zamandır seni rahatsız eden bir durumun çözümüne ulaşabilirsin ve bu durum senin hayat kaliteni arttıracaktır. Bu hafta bedenini optimize etme isteğin de bir hayli artacak. Belki de bir süredir ertelediğin bir diyet programına başlama, spor salonuna gitme ya da belki de bir masaj randevusu alma zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…