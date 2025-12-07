onedio
8 Aralık - 14 Aralık Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünde Mars ve Satürn'ün kare açıda oluşu, uzun zamandır devam eden ve bir türlü çözüme kavuşmayan konuların artık çözülmesi gerektiği hissini yoğun bir şekilde hissettirebilir. Belki de bu durum, seni bir süredir rahatsız eden bir sağlık sorununun üzerine gitmeye teşvik edecek.

Doktor kontrollerini aksatmamak bu hafta senin için oldukça önemli. Unutma, sağlık her şeyden önemli! Bu kontroller sayesinde, belki de uzun zamandır seni rahatsız eden bir durumun çözümüne ulaşabilirsin ve bu durum senin hayat kaliteni arttıracaktır. Bu hafta bedenini optimize etme isteğin de bir hayli artacak. Belki de bir süredir ertelediğin bir diyet programına başlama, spor salonuna gitme ya da belki de bir masaj randevusu alma zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

