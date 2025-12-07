onedio
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, duygusal anlamda biraz karmaşa yaratabilir. Belki bir sevdiğinin hareketlerini çözümlemekte zorlanabilir, belki de kendi duygusal dünyanın derinliklerine dalarak kendi duygularını ve hislerini sorgulayabilirsin. Ancak endişelenme, bu sorgulama süreci senin için oldukça faydalı olacak. Çünkü bu süreç sonunda, kalbinde belki de hiç beklemediğin bir anda, yepyeni bir aşkın tohumları atılabilir. 

Artık kimi istediğini, kiminle olmak istediğini ve ne hissettiğini daha net bir şekilde biliyorsun. Bu hafta sonunda, aşk hayatında belki de uzun zamandır beklediğin düzen kendiliğinden kurulacak gibi görünüyor. Yıl bitmeden, kalbindeki boşluğu dolduracak biriyle karşılaşabilirsin. Peki, bu yeni düzene ve belki de hayatına girecek olan bu yeni kişiye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

