Sevgili Başak, haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Yay burcuna geçişi, iş yaşamında adeta bir fırtına gibi esiyor ve içinde bulunduğun durumda bir yenilenme arzusu doğuruyor. Bu yenilik, belki de sadece masanın düzenini değiştirmekle sınırlı kalabilir. Fakat bir adım daha atıp ofisini taşıma kararı alabilir, iş programını tamamen değiştirebilir veya yeni bir rol üstlenebilirsin. Eğer iç sesin sürekli olarak 'Artık daha büyük düşünme zamanı' diye fısıldıyorsa, ona kulak ver ve harekete geç.

Hafta ortasına geldiğimizde, detaylara odaklanmanın tam zamanı. Şimdi, kafandaki planlar netleşmeye başlıyor ve belki de bir projede kilit noktayı buluyorsun. Bu, son haftaların en büyük profesyonel adımını atmanı sağlayabilir. Düzen, sistem ve kontrol gibi tüm bu kavramlar artık senin yönetiminde. Kendini göster ve sahiden daha fazlasını al! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…