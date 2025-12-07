onedio
Başak Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Yay burcuna geçişi, iş hayatında büyük bir yenilenme arzusu uyandırıyor. Bu yenilik belki sadece masanı düzenlemek olabilir. Ama ofisini taşıma kararı almak, iş programını baştan aşağı değiştirmek veya yeni bir rol üstlenmek şeklinde de kendini gösterebilir. İçindeki ses sanki sürekli olarak 'Artık daha büyük düşün' diye fısıldıyorsa ona kulak ver! 

Hafta ortasına geldiğimizde ise detaylara inmelisin. Şimdi kafandaki planlar netleşiyor ve belki de bir projede kilit noktayı buluyorsun. Bu, son haftaların en büyük profesyonel adımını atmanı sağlayabilir. Düzen, sistem ve kontrol gibi tüm bu kavramlar artık senin yönetiminde. Kendini göster ve sahiden daha fazlasını al! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, duygusal bir karışıklığa neden olabilir. Belki birini anlamakta zorlanabilir, belki de kendi duygularını sorgulayabilirsin. Ancak bu sorgulama süreci sonunda kalbinde yepyeni bir aşk doğabilir. Artık kimi istediğini ve ne hissettiğini daha iyi biliyorsun. Galiba aşk hayatında yıl bitmeden güçlü bir düzen kurulacak. Buna hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

