7 Ağustos Perşembe Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gökyüzü sana ne mi fısıldıyor? Ay ve Satürn'ün karşı karşıya geldiği bugünde, aşk hayatında ciddi adımlar atmanın zamanı geldi demektir. Eğer biriyle flörtleşiyorsan, ilişkinin nereye gideceğini belirlemek için mükemmel bir zaman dilimi. Belki partnerin ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyor olabilir ya da belki de bu kişi sensin.

Ancak unutma ki, gerçeklerle yüzleşmek, duygularını bastırmaktan her zaman daha iyidir. Bu yüzden, duygularını ve düşüncelerini saklama, açıkça ifade et. Ne de olsa, aşkta dürüstlük her zaman kazanır değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…