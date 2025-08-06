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7 Ağustos Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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7 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ağustos Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki Ay ile Satürn karşıtlığı enerjisi, zihninin detaylara takılıp kalmasına neden olabilir. Bu durum, zihninde ufak tefek ağrıları büyütmene ve basit belirtileri alarm olarak algılamana sebep olabilir. Ancak unutma ki, bugün sağlığının sırrı 'az'da saklı. Her şeyi derinlemesine analiz etmeye çalışmanın, bağışıklık sistemini yorabileceğini unutma.

Bir şeyi yanlış yaptığını düşünsen bile, bu durumun geçici olduğunu ve zamanla iyileşeceğini hatırlamanda fayda var. Unutma ki, mükemmel olma çabası, bağışıklık sistemine gereksiz bir yük bindirebilir. Bu yüzden bugün kendine biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olmak konusunda izin versen iyi edersin. Bu arada kendini gereksiz yere yormaktan da kaçın, çünkü sağlıklı bir beden ve zihin, mükemmeliyetçilikten daha önemlidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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