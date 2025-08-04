5 Ağustos Salı Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, stresin yoğun olduğu bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bunu nasıl mı biliyoruz? Çünkü bedenin, stresle başa çıkmak için bazı belirgin işaretler veriyor. Özellikle boyun, omuz ve bel bölgende hissettiğin gerginlik, bu işaretlerden biri olabilir. Bu durumda, belki de biraz daha ofis ergonomisine dikkat etmen gerekiyor.

Bir ofis ortamında çalışıyorsan, oturduğun sandalyenin yüksekliği, masa ile sandalye arasındaki mesafe, bilgisayar ekranının konumu gibi detaylar, aslında oldukça önemli. Çünkü bu detaylar, gün boyu rahat ve sağlıklı bir şekilde çalışmanı sağlar.

Ayrıca, sürekli oturmak yerine, fırsat buldukça hareket etmeyi de ihmal etme. Hekim kontrolünde magnezyum desteği almayı düşünmek de iyi bir alternatif olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…