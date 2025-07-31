1 Ağustos Cuma Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için biraz karmaşık bir tablo çiziyor olabilir. Venüs ve Neptün arasında gerçekleşen kare açı, seni bir uyku ve uyanıklık arasındaki ince çizgide dolaşmaya itiyor olabilir. Gündüz saatlerinde kendini biraz sersem, sanki tam anlamıyla uyanamamış gibi hissetmen mümkün.

Bunun yanı sıra, geceleyin ise zihnin tamamen uyanık, hatta bir fırtına gibi çalışıyor olabilir. Belki de uykusuzluk çekiyorsun, belki de rüyalarında bile işlerin peşini bırakmıyor. Bu durum, uykunu düzene sokmanı zorlaştırıyor olabilir.

Bununla başa çıkmak için bir önerimiz var: Kafandaki 'bitmemiş işler listesi'ni yastığa taşımamalısın. Yani, yatmadan önce kafanda bitmemiş işlerle dolu bir liste oluşturmak yerine, bitmiş olan güzel şeylere odaklanmayı denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…