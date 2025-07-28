29 Temmuz Salı Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için biraz farklı bir gün olabilir. Her zaman olduğu gibi disiplinli ve düzenli olmanın sana sağlık anlamında çok şey kattığını biliyoruz. Ancak bugün biraz daha esnek olmanı öneriyoruz. Belki biraz daha rahat bir gün geçirebilir, kendine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin.

Eklem bölgelerinde bir miktar hassasiyet hissedebilirsin. Bu durum, genellikle yoğun bir tempo veya hava değişikliklerinden kaynaklanabilir. Kendini daha iyi hissetmen için belki biraz daha yavaş hareket etmeyi düşünebilirsin.

Bu arada biraz daha fazla su içmeyi, taze meyve ve sebzeler tüketmeyi düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…