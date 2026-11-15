Avrupa'dan Sonra Asya'ya Geçtiler: Eurovision Asya'nın İlk Şampiyonu Bangkok'ta Belli Oldu
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Asya'da uzun yıllardır hayata geçirilmesi beklenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk organizasyonu Bangkok'ta yapıldı. One Bangkok Arena'daki finalde 11 ülkenin temsilcisi sahne aldı. Gecenin sonunda kupayı 19 yaşındaki bir şarkıcı kaldırdı ve sıralamada ev sahibi Tayland'ı geride bıraktı.
Final Bangkok'ta 11 ülkeyle yapıldı.
Carmelle 211 puanla birinci oldu.
Tayland 170 puanla ikinci oldu.
Güney Kore yedinci sırada kaldı.
Eurovision şampiyonu Dara da sahne aldı.
Eurovision Asya'nın geleceği belirsiz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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