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Avrupa'dan Sonra Asya'ya Geçtiler: Eurovision Asya'nın İlk Şampiyonu Bangkok'ta Belli Oldu

Avrupa'dan Sonra Asya'ya Geçtiler: Eurovision Asya'nın İlk Şampiyonu Bangkok'ta Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 22:25
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Asya'da uzun yıllardır hayata geçirilmesi beklenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk organizasyonu Bangkok'ta yapıldı. One Bangkok Arena'daki finalde 11 ülkenin temsilcisi sahne aldı. Gecenin sonunda kupayı 19 yaşındaki bir şarkıcı kaldırdı ve sıralamada ev sahibi Tayland'ı geride bıraktı.

Final Bangkok'ta 11 ülkeyle yapıldı.

Final Bangkok'ta 11 ülkeyle yapıldı.

Bangkok'taki One Bangkok Arena, Eurovision Şarkı Yarışması'nın Asya'daki ilk finaline ev sahipliği yaptı. On yıllardır gündemde olan ama çeşitli girişimlere rağmen hayata geçirilemeyen yarışma, bölgede büyük heyecan yarattı. Finalde 11 ülkenin temsilcisi sahne aldı ve gecenin kazananı Filipinler oldu.

Carmelle 211 puanla birinci oldu.

Carmelle 211 puanla birinci oldu.

Filipinler'i temsil eden 19 yaşındaki Carmelle, kadınların güçlenmesini konu alan Sobra-Sobra adlı şarkısıyla jüri ve halk oylamasından toplam 211 puan aldı. Yarışmanın en genç katılımcısı olan Carmelle, 93 jüri ve 118 halk oyu puanıyla rakiplerini geride bırakarak ilk Eurovision Asya şampiyonu oldu.

Tayland 170 puanla ikinci oldu.

Tayland 170 puanla ikinci oldu.

Ev sahibi Tayland'ı temsil eden MANG x DAOU, Aroma adlı düetiyle 170 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı. Vietnam 164 puanla üçüncü oldu. Dördüncülüğü 152 puanla Malezya, beşinciliği 139 puanla Laos aldı. Bhutan 126 puanla altıncı sırada tamamladı.

Güney Kore yedinci sırada kaldı.

Güney Kore yedinci sırada kaldı.

Güney Kore 113 puanla yedinci oldu. Onu 94 puanla Moğolistan, 69 puanla Nepal, 61 puanla Kamboçya ve 35 puanla Bangladeş izledi. Oylamada Avrupa'daki formata benzer bir sistem kullanıldı. Sonuçların yüzde 50'si halk oylamasından, yüzde 50'si 11 ülkenin ulusal jürilerinden geldi. Dünyanın geri kalanından gelen oylar da sonuçlara eklendi.

Eurovision şampiyonu Dara da sahne aldı.

Eurovision şampiyonu Dara da sahne aldı.

Yayında konuk sanatçılar da yer aldı. 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Bulgaristan temsilcisi Dara, birinciliği getiren Bangaranga adlı şarkısını ve yeni parçası Bad Idea'yı seslendirdi. Taylandlı Jeff Satur da geceye katılarak Black Tie performansıyla sahne aldı.

Eurovision Asya'nın geleceği belirsiz.

Eurovision Asya'nın geleceği belirsiz.

Bölgede heyecan yaratan yarışmanın izleyicilerinin önemli bir bölümünü, Avrupa'daki orijinal yarışmanın farklı ülkelerden gelen takipçileri oluşturdu. Carmelle'in kupayı kaldırmasının ardından One Bangkok Arena'daki kalabalık kısa sürede dağıldı. Salon tamamen dolmasa da yoğun katılım vardı. Bölgedeki yayın kuruluşlarının yarışmayı sürdürüp katılımcı ülke sayısını 11'in üzerine çıkarmaya ne kadar kararlı olduğu henüz belli değil.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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