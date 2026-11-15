Avrupa'dan Sonra Asya'ya Geçtiler: Eurovision Asya'nın İlk Şampiyonu Bangkok'ta Belli Oldu

Bölgede heyecan yaratan yarışmanın izleyicilerinin önemli bir bölümünü, Avrupa'daki orijinal yarışmanın farklı ülkelerden gelen takipçileri oluşturdu. Carmelle'in kupayı kaldırmasının ardından One Bangkok Arena'daki kalabalık kısa sürede dağıldı. Salon tamamen dolmasa da yoğun katılım vardı. Bölgedeki yayın kuruluşlarının yarışmayı sürdürüp katılımcı ülke sayısını 11'in üzerine çıkarmaya ne kadar kararlı olduğu henüz belli değil.