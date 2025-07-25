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26 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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26 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün haftanın yoğun temposu ve üzerinde biriken zihinsel yüklerin, bedenine biraz olsun yansıdığını hissedebilirsin. Bu durum, mide hassasiyeti ya da bağırsaklarında stres kaynaklı semptomlar şeklinde kendini gösterebilir. Ancak endişelenme, çünkü Güneş ile Neptün arasında oluşan olumlu üçgen açı, iç dünyanı yumuşatmak için geliyor.

Bu hafta sonu, mutfakta biraz da sezgilerini kullanmayı dene. Yemeklere sadece zeytinyağı eklemek yerine, biraz da enerjini kat. Duygularını ve enerjini yemeklerine yansıtmak, onları daha lezzetli ve her şeyden önemlisi şifalı kılacaktır. Ayrıca, doğayla temas kurmayı da ihmal etme. Doğanın iyileştirici etkisi, üzerindeki stresi alıp götürecek ve seni rahatlatacaktır. Belki bir ağacın altında bir kitap okuyabilir, belki de bir çiçek yetiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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