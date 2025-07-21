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22 Temmuz Salı Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Temmuz Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için sosyal olma isteğinin tavan yaptığı bir gün olacak. Ancak, bu enerjiyi bedeninin kaldırıp kaldıramayacağı konusunda biraz endişeliyiz. Özellikle bel ve sırt bölgende hassasiyet oluşabileceğini unutma. Bu durum, duruş bozukluğunun ruhundaki ağırlığı yansıttığını gösteriyor olabilir.

Bedenine bugün biraz daha fazla özen göstermeye ne dersin? Kendine hak ettiğin estetik dokunuşları yapmanın tam zamanı. Belki bir esneme egzersiz, belki ritmi yüksek bir dans, belki de sadece sevdiğin bir müzik eşliğinde gözlerini kapatıp ruhunu dinlendirmek... Tüm bunlar, bedeninin ve ruhunun ihtiyaç duyduğu şefkati ve bakımı sağlayabilir. Kendine bugün biraz daha fazla zaman ayır ve bedenini dinle. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için önemli bir adım olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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