16 Temmuz Çarşamba Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için sağlık ve bağışıklık sistemi ön planda olacak. Ay ile Güneş arasındaki mükemmel uyum, sana içsel bir denge ve huzur sağlayacak. Ancak bu dönemde Satürn'ün retrosu, fazla yük almanın bedenini nasıl yorabileceğini de hatırlatacak. Bu nedenle, bu hafta kendine biraz daha fazla dikkat etmen gerekiyor.

Doğan gereği sağlığına önem veren ve düzenli yaşamayı seven bir karaktere sahipsin. İşte bu yüzden bu aralar, bitki çayları, aralıklı oruç ve detoks gibi sağlıklı yaşam yöntemlerini hayatına dahil edebilirsin. Bu tür uygulamalar, hem bedenini arındıracak hem de enerji seviyeni yükseltecek.

Tabii bu arada şifa süreçlerini de kucaklamalısın. Sadece bedensel sağlığın için ruhun için de bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…