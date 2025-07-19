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20 Temmuz Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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20 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Temmuz Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünün enerjisi sana sağlık rutinlerine daha fazla odaklanmayı ve onları biraz daha zevkli hale getirmeyi öneriyor. Ay'ın Boğa burcunda ilerlediği bu günlerde, bedenini ödüllendirmeyi ve doğa ile bir bağ kurmayı düşünmelisin. Belki bir aromatik yağla meditasyon yapmayı deneyebilirsin, bu senin ruh hali ve genel sağlığını iyileştirecek bir etkiye sahip olabilir.

Bir diğer nokta, Ay'ın Boğa burcunda olduğu bu dönemde sindirim sisteminin biraz yavaşlayabileceğidir. Bu nedenle, hafif ve sindirimi kolay besinlere yönelmek önemli olabilir. Çünkü sindirim sisteminin rahat çalışması, genel sağlık durumunu da olumlu etkiler. Bu yüzden bugün, belki bir çorba veya salata gibi hafif bir öğün tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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