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25 Temmuz Cuma Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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25 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Temmuz Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sağlıklı yaşamın sınırlarını zorlama günü! Güneş ile Plüton arasındaki karşıtlık, sağlıklı olma arzunla sağlığı kontrol etme takıntın arasındaki ince çizgiyi belirlemek için seni bir deneme tahtası olarak kullanıyor. Sürekli okuduğun sağlıklı yaşam tarifleri, izlediğin doktorların sağlık önerileri içeren videoları ya da fitness uygulamalarında 'bugün kaç adım attım?' sorusuyla geçirdiğin saatler, bedenini özgür bırakmıyor.

Bugün, kendine bir mola ver ve rutinlerinden sap. Spor yapmayı bir kenara bırak, kalori saymayı unut, ne yiyeceğini planlamak için saatler harcamayı bırak. Kendini bedeninin ritmine bırak ve izle: kontrolü bıraktığında bedenin nasıl tepkiler veriyor? Kendi ritmini bulmak için kendine bir şans ver. Belki de sağlıklı yaşamın sırrı, sürekli kontrol etmekten ziyade bedeninle daha uyumlu bir ilişki kurmakta saklıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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