Sevgili Başak, bu hafta söyleyeceklerin yeni kapılar açıyor! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay iletişim, öğrenme ve yakın çevre evinde yeni bir dönem başlatıyor. Bir kursa kaydolmak, bir yazı projesine başlamak ya da uzun zamandır görüşmediğin biriyle yeniden bağ kurmak için harika bir hafta.

Asıl müjde ise Cuma günü geliyor: Yönetici gezegenin Merkür düz harekete geçiyor! Son haftalarda yaşadığın gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve askıda kalan planlar çözülmeye başlıyor. Hafta ortasında Ay Yay'da, ev ve aile evinde ilerlerken evdeki işleri de güzelce toparlıyorsun.

Para tarafında Cumartesi günü Venüs'ün düz harekete geçmesiyle bütçende rahatlama var. Ertelediğin bir alışverişi yapmak ya da bir birikim planı kurmak için hafta sonu çok uygun. Partnerli Başak, sevdiğiyle içten bir sohbet yaparak ilişkisine yeni bir soluk getirebilir. Bekar Başak ise bir mesajlaşmayla başlayan tatlı bir hikâyeye adım atabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…