article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey 9 Kasım - 15 Kasım Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta söyleyeceklerin yeni kapılar açıyor! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay iletişim, öğrenme ve yakın çevre evinde yeni bir dönem başlatıyor. Bir kursa kaydolmak, bir yazı projesine başlamak ya da uzun zamandır görüşmediğin biriyle yeniden bağ kurmak için harika bir hafta.

Asıl müjde ise Cuma günü geliyor: Yönetici gezegenin Merkür düz harekete geçiyor! Son haftalarda yaşadığın gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve askıda kalan planlar çözülmeye başlıyor. Hafta ortasında Ay Yay'da, ev ve aile evinde ilerlerken evdeki işleri de güzelce toparlıyorsun.

Para tarafında Cumartesi günü Venüs'ün düz harekete geçmesiyle bütçende rahatlama var. Ertelediğin bir alışverişi yapmak ya da bir birikim planı kurmak için hafta sonu çok uygun. Partnerli Başak, sevdiğiyle içten bir sohbet yaparak ilişkisine yeni bir soluk getirebilir. Bekar Başak ise bir mesajlaşmayla başlayan tatlı bir hikâyeye adım atabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın