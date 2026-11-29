Sevgili Başak, Ay akşama doğru burcuna geçiyor ve orada Mars'la buluşuyor. Bu, gücünü ve kararlılığını yeniden hissettiğin bir an olacak. Gün içinde biraz arka planda kalmış gibi hissetsen de akşam saatlerinde kendini çok daha canlı, motive ve net bulacaksın. Yeni bir rutine başlamak için harika bir akşam.

Günün ilk yarısında Ay gizli evinde Jüpiter'le kavuşuyor. Sezgilerin kuvvetli; içinden gelen sese kulak ver. Sabah saatlerinde kısa bir yalnızlık molası ya da sessizce yapacağın bir iş sana ilham verebilir. Yönetici gezegenin Merkür Akrep'te, iletişim evinde; söylemek istediklerini netleştirmen kolaylaşıyor.

Bekar Başaklar, akşam özgüvenin yükseliyor; ilk adımı atma cesaretini kendinde bulabilirsin. Partnerli Başaklar, partnerine bir konuda net ama nazik bir şekilde ne istediğini söylemek ilişkinize iyi gelecek. Gece geç saatlerde Ay'ın Uranüs'le yaptığı kare, ani bir plan değişikliği getirebilir; esnek kalırsan hiç sorun olmaz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…