Sevgili Başak, Mars birkaç gün önce burcuna girdi ve şimdiden içinde bir hareket isteği hissediyorsun. Yapılacaklar listesi uzayabilir ama bugün Pazar; Ay da gizli evinde, Aslan'da dinlenmeni istiyor. Bu iki enerjiyi dengelemenin en pratik yolu, sabah kısa bir yürüyüş ya da hafif bir egzersizle Mars'a hakkını verip günün kalanını yavaşlatmak.

Ay'ın on ikinci evdeki yolculuğu iç dünyana dönmen için güzel bir fırsat. Meditasyon, günlük yazmak ya da sadece sessiz bir kahve keyfi zihnini toparlamana yardım edecek. Kafanda dönüp duran bir konuyu kâğıda dökersen çözümün aslında sandığından basit olduğunu göreceksin.

Yönetici gezegenin Merkür Akrep'te, iletişim evinde ilerliyor ve derin sohbetlere kapı açıyor. Bekar Başaklar, bugün tanıştığın biriyle yazışmalar beklenmedik bir samimiyete ulaşabilir. Partnerli Başaklar, birlikte sakin ve ev odaklı bir gün geçirmek ilişkinize iyi gelecek. Akşam yarına küçük bir hazırlık yap, ama mükemmeliyetçiliği bugün bir kenara bırak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…