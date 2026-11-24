Gece yarısından sonra Mars burcuna geçiyor ve önümüzdeki haftalarda enerjin, motivasyonun ve cesaretin belirgin şekilde artacak. Bugün bu yeni döneme hazırlanmak için ideal. Yapılacaklar listeni gözden geçir, öncelikleri belirle ve hangi hedefe tüm gücünle yüklenmek istediğini netleştir.

Ay kariyer evinde, İkizler'de dolaşıyor. İş yerinde toplantılar, yazışmalar ve hızlı kararlar gündemde olabilir. Bir yöneticinin ya da önemli birinin dikkatini çekme ihtimalin yüksek. Fikirlerini kısa ve net anlat; senin pratik çözümlerin bugün herkesin işine yarayacak. Venüs para evinde ilerliyor, emeğinin karşılığını almaya başladığını hissedebilirsin.

Bekarsan Merkür'ün iletişim alanındaki etkisiyle yazışmalarda derin bir bağ kurabilirsin. İlişkin varsa partnerinle bütçe ve gelecek planları üzerine konuşmak verimli geçecek. Akşam kendine bir bitki çayı demle ve yarınki yeni enerjiyi iyi bir uykuyla karşıla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…