Sevgili Başak, bu akşam kariyer evinde Dolunay gerçekleşiyor ve iş hayatında bir emeğin meyvesini toplama zamanı geliyor. Bir projenin sonucu, bir değerlendirme ya da bir teklif bugün netleşebilir. Uranüs de Dolunay'la buluştuğu için kariyerinde ani ama heyecan verici bir fırsat belirebilir; listende yer olmasa da ona bir şans ver.

Güneş ev ve aile evinde ilerliyor; bu yüzden iş ile ev arasında bir denge kurmak bugün önemli. Sabah saatlerinde Ay keşif evinden Mars ve Jüpiter'e kare açı yapıyor; bir eğitim ya da seyahat planı küçük bir aksaklıkla karşılaşabilir. Telaşlanma, B planın her zaman hazır.

Perşembe günü Mars burcuna geçecek, bu yüzden bugün büyük bir işe girişmeden önce gücünü toplaman akıllıca. Bekar Başaklar için iş çevresinden biri ilgini çekebilir. Partnerli Başaklar ise partnerinin kariyer başarısını kutlayarak ilişkiye sıcaklık katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…