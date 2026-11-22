Sevgili Başak, geri sayım başladı: Mars Perşembe günü burcuna geçiyor ve enerjin gözle görülür şekilde yükselecek. Bugün bu yeni dönem için zemin hazırlama günü. Yapılacaklar listeni sadeleştir, önceliklerini belirle ve gücünü en çok önemsediğin hedefe ayır.

Ay keşif ve eğitim evinde, Boğa burcunda dolaşıyor. Sabah saatlerinde iletişim evindeki yönetici gezegenin Merkür'le karşılaşması, zihnini canlandıracak bir fikir alışverişi getirebilir. Bir eğitim, bir okuma ya da ufkunu açan bir sohbet bugün sana iyi gelir. Kafandaki bir soruyu birine sormaktan çekinme; alacağın cevap seni şaşırtabilir.

Yarın akşam kariyer evinde gerçekleşecek Dolunay, iş hayatında bir emeğinin karşılığını görmeni sağlayabilir. Bekar Başaklar için farklı bir kültürden ya da farklı bir şehirden biri ilgini çekebilir. Partnerli Başaklar ise partneriyle bir seyahat ya da ortak bir öğrenme planı yaparak ilişkiye heyecan katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…