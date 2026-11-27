Mars birkaç gündür burcunda ve sana taze bir motivasyon veriyor. Bugün yapılacaklar listeni ele alıp birkaç işi bitirmek için mükemmel bir enerji var. Yine de Cumartesi olduğunu unutma; kendini yormadan, kısa molalarla ilerle.

Venüs para evinden Jüpiter'le uyumlu bir açı kuruyor. Maddi konularda içini rahatlatan bir gelişme olabilir; beklediğin bir ödemenin gelmesi ya da yerinde bir alışveriş fırsatı gibi. Öğleden sonra Ay gizli işler evine geçince biraz geri çekilmek isteyebilirsin. Bu sakinlik, haftanın yorgunluğunu atmana yardım eder.

Bekar Başaklar için arkadaş çevresinden gelen bir davet sürpriz bir tanışmaya dönüşebilir. Partnerli Başaklar evde birlikte küçük bir düzenleme yaparak hem iş bitirip hem keyifli vakit geçirebilir. Akşam erken uyumak sana çok iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…