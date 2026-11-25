Bugün senin için yeni bir dönemin ilk günü: Mars sabahın erken saatlerinde burcuna giriyor. Önümüzdeki haftalarda enerjin yükseliyor, inisiyatif alma cesaretin artıyor. Uzun süredir kafanda tasarladığın bir projeyi hayata geçirmek için motor çalıştı bile. Sadece ilk adımı küçük tut; bir liste, bir telefon ya da bir e-posta yeter.

Sabah saatlerinde Ay kariyer evinde ilerliyor ve Venüs'le kurduğu uyumlu açı iş yerinde tatlı bir iletişim ortamı yaratıyor. Bir yöneticinden takdir duyabilir ya da bir pazarlığı kolayca sonuçlandırabilirsin. Öğleden sonra Ay arkadaşlar evine geçip burcundaki Mars'la uyumlu açı kuruyor; ekip çalışmaları sana kolay geliyor.

Bekarsan, bir arkadaş grubunun içinde dikkatini çeken biri olabilir; doğal davranman yeterli. Partnerin varsa, ortak arkadaşlarla bir plan yapmak ilişkinize renk katar. Akşamüstü kısa süreli bir yorgunluk hissedersen, Mars'ın hızına bedeninin alışması için ona biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…