Sevgili Başak, Mars dün senin burcuna girdi ve içinde uzun süredir beklenen bir motivasyon kıvılcımı yandı. Bugün kendi işini kendin yönetme, inisiyatif alma ve bedenine daha çok özen gösterme isteği yüksek. Spor programına başlamak ya da ertelediğin bir projeyi ilk adımla harekete geçirmek için güzel bir zaman.

Ay gün boyu arkadaşlık ve sosyal çevre evinde ilerliyor. Bir grup projesi, eski bir dostla buluşma ya da online bir toplulukta paylaştığın fikir sana iyi geri dönüşler getirebilir. Akşama doğru Ay ile yönetici gezegenin Merkür arasındaki uyum, konuşmalarını netleştiriyor; derdini anlatmakta zorlanmayacaksın. Bekarsan bir arkadaş ortamında tanışacağın kişi dikkatini çekebilir. Partnerliysen ortak arkadaşlarınızla bir plan yapmak keyifli olur.

Önerim: Enerjin yüksek ama her şeyi bir günde mükemmel yapmaya çalışma. Bugünün hedefi tek bir somut adım olsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…