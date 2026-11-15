article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kitap
Yazarlar Beyazperdede Görmek İstedikleri Beş Kitabı Seçti

Yazarlar Beyazperdede Görmek İstedikleri Beş Kitabı Seçti

Sinema Kitap
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 22:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yazarlar ve eleştirmenler, henüz filme çekilmemiş ama beyazperdede görmek istedikleri kitapları seçti. Listede Shirley Hazzard'ın 1980 tarihli romanı ile Donna Tartt'ın Gizli Tarih'i bulunuyor. Seçilen kitapların çoğu Türkiye'de yayımlanmış durumda, biri ise henüz raflarda değil. 

Kaynak - Oksijen/The Atlantic

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Caro Bell iki adam arasında seçim yapıyor.

Caro Bell iki adam arasında seçim yapıyor.

Shirley Hazzard'ın 1980 tarihli The Transit of Venus romanı, 1950'lerin İngiltere'sinde geçiyor. Caro Bell, oyun yazarı Paul Ivory ile bilim insanı Ted Tice arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor ve Ivory'yi seçiyor. Hikâye Stockholm ile Sydney arasında ilerliyor. Kitap Türkiye'de Pandora Yayınları'ndan çıktı. Seçimi yapan Sara Krolewski'ye göre romanın diyaloglarının uyarlamada çok az değişikliğe ihtiyacı var.

Gizli Tarih'in filmi hâlâ yok.

Gizli Tarih'in filmi hâlâ yok.

Donna Tartt'ın Gizli Tarih'inde anlatıcı Richard, New England'daki bir liberal sanatlar kolejinde klasik dilleri ve edebiyatı okuyan bir öğrenci. Laney Crawley, kitabın filmi çekilmediğini ve geçmişte yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtiyor. Hikâyede alkol ve yasa dışı maddelerle bağlantılı ritüeller de yer alıyor. Kitap Türkiye'de Pegasus Yayınları'ndan Merve Sevtap Ilgın çevirisiyle okunuyor.

Skippy Dies bir Dublin yatılı okulunda geçiyor.

Skippy Dies bir Dublin yatılı okulunda geçiyor.

Paul Murray'in Skippy Dies romanı, Dublin'deki Seabrook College yatılı okulunda geçiyor. Kitap Skippy'nin ölümüyle açılıyor ve olayları doğrusal olmayan bir anlatımla veriyor. Dan Goff, filmin Martin McDonagh yönetmenliğinde çekilmiş bir Ölü Ozanlar Derneği gibi olabileceğini söylüyor. Hikâyenin arka planında İrlanda'nın Kelt Kaplanı sonrası ekonomik durgunluğu ile Katolik Kilisesi skandalları var. Türkiye'de Pegasus Yayınları yayımladı.

Emma Dial bir sanatçının atölyesinde çalışıyor.

Emma Dial bir sanatçının atölyesinde çalışıyor.

Samantha Peale'in 2009 tarihli The American Painter Emma Dial romanında Emma, ünlü bir sanatçının atölyesinde onun adına resim yapan asistan. Yazarın kendisi de bir dönem Jeff Koons'un asistanlığını yaptı. Lily Meyer, atölye sahnelerinin görsel olarak çok güçlü olduğunu düşünüyor. Kitap henüz Türkiye'de satışta değil.

Moderation'ın sahneleri sanal gerçeklikte geçiyor.

Moderation'ın sahneleri sanal gerçeklikte geçiyor.

Elaine Castillo'nun Moderation romanında Girlie Delmundo, bir sanal gerçeklik deneyimi için içerik moderatörü olarak çalışıyor. Kitaptaki bir öpüşme sahnesi, sanal bir lunaparkta geçiyor. Catherine Goodman, olası bir filmin 4DX salonlarında gösterilmesini öneriyor. Kitabı Türkiye'de Pandora Yayınları çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın