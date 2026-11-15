Yazarlar Beyazperdede Görmek İstedikleri Beş Kitabı Seçti

Samantha Peale'in 2009 tarihli The American Painter Emma Dial romanında Emma, ünlü bir sanatçının atölyesinde onun adına resim yapan asistan. Yazarın kendisi de bir dönem Jeff Koons'un asistanlığını yaptı. Lily Meyer, atölye sahnelerinin görsel olarak çok güçlü olduğunu düşünüyor. Kitap henüz Türkiye'de satışta değil.