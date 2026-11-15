Yazarlar Beyazperdede Görmek İstedikleri Beş Kitabı Seçti
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Yazarlar ve eleştirmenler, henüz filme çekilmemiş ama beyazperdede görmek istedikleri kitapları seçti. Listede Shirley Hazzard'ın 1980 tarihli romanı ile Donna Tartt'ın Gizli Tarih'i bulunuyor. Seçilen kitapların çoğu Türkiye'de yayımlanmış durumda, biri ise henüz raflarda değil.
Caro Bell iki adam arasında seçim yapıyor.
Gizli Tarih'in filmi hâlâ yok.
Skippy Dies bir Dublin yatılı okulunda geçiyor.
Emma Dial bir sanatçının atölyesinde çalışıyor.
Moderation'ın sahneleri sanal gerçeklikte geçiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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