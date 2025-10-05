6 Ekim - 12 Ekim Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu haftaya enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak olan Merkür'ün Akrep burcuna geçişinden güç alacaksın. Bu süreçte, Merkür iş hayatındaki iletişim yeteneğini daha da güçlendiriyor. Analitik düşünme becerin, karmaşık problemleri çözme yeteneğini arttırıyor ve başkalarının gözünden kaçan detayları hızlıca yakalamanı sağlıyor. Bu özelliklerin sayesinde, ekibindeki bireylerin sana daha fazla değer verdiğini ve sözlerine daha çok önem verdiklerini göreceksin.

Haftanın ortasında etkisini gösteren Merkür ile Plüton karesi ise iş yükünün biraz daha artmasına ve sorumluluklarının seni zorlamasına neden olabilir. Ancak, mükemmeliyetçilikten biraz olsun vazgeçer ve kontrolü biraz olsun bırakırsan, stres seviyenin azaldığını fark edeceksin. Galiba artık her şeyi kontrol etmek yerine, akışına bırakmanın tam zamanı. Zaten seni başarıya götüren de bu olacak!

Biraz da aşktan konuşalım! Haftanın genelinde etkisini hissedeceğin Venüs ile Jüpiter altmışlığı, aşk hayatında romantizmin kapılarını sonuna kadar açıyor. Yeni başlangıçlar, beklenmedik buluşmalar veya geçmişle hesaplaşmalar peşi sıra gündemine gelebilir... Bu süreçte kalbin umutla dolacak ve sevgi enerjisi tüm hafta boyunca seninle olacak. Şimdi hazırsan, geçmiş ve gelecek arasında bir seçim yap. Kendini aşka bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…