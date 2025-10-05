6 Ekim - 12 Ekim Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta ayrıntıları yakalama konusunda ustalaşmış zekanın, bedeninle olan huzurunu birazcık gölgeleyebilir. Senin gibi detaylara odaklı bir burcun, zaman zaman zihinsel yükünü bedenine yansıttığını biliyoruz. Bu hafta boyun, sırt ve omuz bölgelerinde biriken gerginlikler, aslında zihninde biriktirdiğin yükün bir göstergesi olabilir.

Dolayısıyla, bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayırma ve vücuduna 'rahatla' deme zamanı geldi. Meditasyon, esneme egzersizleri ya da doğada hafif tempoda bir yürüyüş, senin gibi detaycı ve düşünmeyi seven bir Başak burcu için oldukça iyi gelecek. Unutma, bu hafta amacın sürekli analiz etmek, düşünmek ve çözümlemek olmasın. Bu kez sadece hissetmeye odaklan... Sana çok iyi gelecektir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…