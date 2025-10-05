onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
6 Ekim - 12 Ekim Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Ekim - 12 Ekim haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta ayrıntıları yakalama konusunda ustalaşmış zekanın, bedeninle olan huzurunu birazcık gölgeleyebilir. Senin gibi detaylara odaklı bir burcun, zaman zaman zihinsel yükünü bedenine yansıttığını biliyoruz. Bu hafta boyun, sırt ve omuz bölgelerinde biriken gerginlikler, aslında zihninde biriktirdiğin yükün bir göstergesi olabilir.

Dolayısıyla, bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayırma ve vücuduna 'rahatla' deme zamanı geldi. Meditasyon, esneme egzersizleri ya da doğada hafif tempoda bir yürüyüş, senin gibi detaycı ve düşünmeyi seven bir Başak burcu için oldukça iyi gelecek. Unutma, bu hafta amacın sürekli analiz etmek, düşünmek ve çözümlemek olmasın. Bu kez sadece hissetmeye odaklan... Sana çok iyi gelecektir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Başak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın