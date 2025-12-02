Sevgili Başak, bugün gökyüzünde adeta bir dans başlıyor. İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür, disiplin ve hırsın temsilcisi Oğlak burcuna giriş yapıyor. Bu geçiş, zihinsel disiplinini ve odaklanma kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyor. Kariyerinde yarım kalan işler, belki de bir süredir aklını kurcalayan projeler varsa, bugün onları tamamlamak için kendini enerji dolu ve motive hissedeceksin. Analitik düşünme yeteneğin adeta bir bıçak gibi keskinleşiyor ve zaman yönetiminde daha kontrollü, daha disiplinli bir hal alıyorsun.

Gökyüzündeki bu hareketlilik, tabii ki sadece kişisel hayatını değil, iş hayatını da etkiliyor. Çalışma ortamında daha planlı ve düzenli ilerlemek isteyeceksin. Kendini kanıtlama arzun ve gücünü gösterme ihtiyacın bu ay daha da belirginleşiyor. Bu durum, profesyonel duruşunu daha da sağlamlaştırırken, iş hayatında daha belirgin ve unutulmaz bir iz bırakmanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…